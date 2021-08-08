Kırıkkale'de trafik kazalarında 7 kişi yaralandı
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Kırıkkale'de trafik kazalarında 7 kişi yaralandı

Kırıkkale'de trafik kazalarında 7 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Y.S. idaresindeki 06 KNJ 60 plakalı minibüs, Kırıkkale-Ankara kara yolunun 14. kilometresinde devrildi.

Kazada yaralanan yolculardan E.Ş, Ö.A.A. ve R.Ç. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Y.Ç. idaresindeki 16 ADY 042 plakalı otomobil de D-200 kara yolunun 14. kilometresinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki B.A, E.G. ve H.A. ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de trafik kazalarında 7 kişi yaralandı
Kırıkkale'de trafik kazalarında 7 kişi yaralandı
Kırıkkale'de trafik kazalarında 7 kişi yaralandı
Kırıkkale'de trafik kazalarında 7 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik

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