Kırıkkale'de Trafik Kazaları: 8 Yaralı

Kırıkkale'de iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Yıldız idaresindeki 35 V 2962 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Samsun karayolu Delice ilçesi Büyük Yağlı köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu menfeze düştü.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Nuriye Yıldız (59), Duygu Çalışkan (28) ve 8 aylık bebek Sahra Çalışkan yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale'deki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Diğer kazada, Yunus Demirbilek yönetimindeki 06 NK 742 plakalı otomobil, Terminal kavşağında virajı alamayarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpanın etkisiyle motor kısmından alev alan araca itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Fatih Çelik, Emre Demirbilek ve Faruk Salış, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.