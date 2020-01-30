Kırıkkale'de trafik kazaları: 7 yaralı
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Kırıkkale'de trafik kazaları: 7 yaralı

Kırıkkale'de iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

30.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:10
Kırıkkale'de trafik kazaları: 7 yaralı

'de iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Sinan Doğruer idaresindeki 66 DE 621 plakalı minibüs, Kırıkkale-Ankara kara yolu Yeni Sanayi Kavşağı yakınlarında Ethem Merdan'ın kullandığı 66 HA 222 plakalı otomobille çarpıştı.

Kontrolden çıkan Merdan'ın aracı, Ceyhun Demir (30) yönetimindeki 19 AU 267 plakalı otomobile çarptı.

Yaralanan sürücü Demir ile araçlarda bulunan Haydar Merdan (63), Bağdat Atamtürk (72), Sena Bilgiç (22) ve İrem Sungur (20), ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Diğer kazada ise Hakan Eroğlu'nun kullandığı 40 AE 225 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolunun 15. kilometresinde refüjdeki bariyerlere çarptı.

Yaralanan Anis Eroğlu (41) ile Deniz Üstündağ (31), 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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