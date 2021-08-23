Kırıkkale'de trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle durdurulan sürücü temaslı çıktı
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Kırıkkale'de trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle durdurulan sürücü temaslı çıktı

Kırıkkale'de trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle durdurulan sürücü temaslı çıktı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle durdurulan Kovid-19 temaslısı sürücüye 4 bin 50 lira ceza uygulandı.

Kırıkkale'de trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle durdurulan Kovid-19 temaslısı sürücüye 4 bin 50 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine G.K'nin kullandığı otomobili Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında durdurdu.

Ekipler, yapılan kontrolde sürücünün Kovid-19 temaslısı olduğunun belirlenmesi üzerine İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı.

Karantina kurallarını ihlalden G.K'ye 4 bin 50 lira ceza uygulanarak, yurda yerleştirildi.

Trafik ekipleri de sürücüye trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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Kırıkkale'de trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle durdurulan sürücü temaslı çıktı - Haberler
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