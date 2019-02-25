Kırıkkale'de Toplumsal Olaylara Müdahale Tatbikatı

Kırıkkale'de çevik kuvvet ekipleri, gerçekleştirilen tatbikatta temsili izinsiz göstericilere müdahale etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi eğitim alanında düzenlenen tatbikatta, izinsiz gösteri yapan temsili eylemciler, polise taşla ve sopalarla saldırdı.

Biber gazı ve ses bombalarının kullanıldığı tatbikatta temsili eylemciler, kısa sürede etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı.

Tatbikatı izleyen Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, yaptığı açıklamada, çevik kuvvet dışında oluşturulan ekibe de aynı eğitimlerin verildiğini söyledi.

Olası toplumsal olaylara karşı her zaman hazır olunması düşüncesiyle ekiplere eğitimler verildiğini anlatan Sezer, "Çok güzel bir tatbikat oldu. İnşallah ihtiyaç olmaz. İlimiz sakin ve huzurlu bir yer. Arkadaşlarımız da tedbir olarak bu eğitimi alıyor. Polislerimizin bazıları karakolda bazıları asayiş birimlerimizde çalışıyor. Böyle bir yedek takviye kuvvet oluşturuldu." diye konuştu.

Kaynak: AA