Kırıkkale'de toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi
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Kırıkkale'de toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi

Kırıkkale'de korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları ve taksilerde denetim yapıldı.

Kırıkkale'de toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi
23.07.2020 00:09 | Son Güncelleme: 23.07.2020 00:17

Kırıkkale'de korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları ve taksilerde denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği "Covid- 19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelgesi kapsamında başta ticari taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları olmak üzere vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetimler yapıldı. Korona virüsle mücadele kapsamında Kırıkkale Belediyesi Zabıta ekipleri ile Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kent merkezinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında denetim yaptı. Otobüs, dolmuş ve taksileri durduran ekipler, şoför ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını kontrol etti.

Yol güzergahlarında üzerinde oluşturulan denetim noktasında ekipler, otobüslerde mesafe bırakmadan oturan yolculara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarıda bulundu. Kurallara uyan vatandaşlara teşekkür edilirken, korona virüs tedbirlerine uymayanlara da idari para cezası uygulandı. Sosyal mesafe kuralının korunması için dolmuşta fazla yolcu olan bir kadın da ekipler tarafından indirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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