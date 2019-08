Kırıkkale'de TOKİ konutlarının hak sahipleri kurayla belirlendi

19.08.2019 14:49

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, Kırıkkale'de sosyal konut uygulaması kapsamında emekliler için inşa edilen konutların hak sahipleri kurayla belirlendi.

Merkeze bağlı Yuva Mahallesi'nde yapılan 929 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için 17 Ağustos Spor Salonu'nda noter huzurunda kura töreni düzenlendi.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, törende yaptığı konuşmada, emeklilerin yıllarca kentin güzel bir yerinde ev sahibi olabilmek için talepte bulunduklarını söyledi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın arsa tahsisinde bulunarak, emekliler için tüm imkanlarını seferber ettiğini dile getiren Can, "Allah kendisinden razı olsun. Dernek başkanımız da çok çaba sarf etti. Cumhurbaşkanımızın da seçim öncesi sosyal konut uygulaması talimatı üzerine 929 konut bu kapsama alındı. Herkese hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Belediye Başkanı Saygılı da kurada konut çıkmayan vatandaşlardan üzülmemelerini isteyerek, onlar için de yeni inşaatlar yapacakları sözünü verdi.

Projenin, sosyal konut uygulaması kapsamına alınarak ödeme miktarlarının düşürüldüğüne dikkati çeken Saygılı, konutların vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından, bin 473 başvuru arasından 705'i 2+1, 224'ü 3+1 olmak üzere 929 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi. İki şehit ailesi ile yaklaşık 50 engelli ise kuraya girmeden konut sahibi oldu.

Kura ile ev sahibi olan bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Hak sahiplerinden Ertuğrul Çetinkaya, engelli oğlunun ev sahibi olmayı çok istediğini belirterek, böyle bir imkan sunduğu için yetkililere teşekkür etti.

Kurada adı çıkınca büyük sevinç yaşayan Halil Çimen de konutların herkese hayırlı olmasını dileyerek, adı çıkmayanların da bir an önce ev sahibi olmaları temennisinde bulundu.

Kaynak: AA