KIRIKKALE - Tır üzerinde mehter takımlı "23 Nisan" coşkusu

Kırıkkale Belediyesi mehter takımı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tır üzerinde mahalleleri gezerek vatandaşların bayramını kutladı.

Kırıkkale Belediyesi mehter takımı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tır üzerinde mahalleleri gezerek vatandaşların bayramını kutladı.

Kırıkkale Belediyesince düzenlenen etkinlik kapsamında mehter takımı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde bulunan vatandaşlara bayram coşkusunu yaşatmak için tır üzerinde kentteki mahalleleri gezdi.

İftarın ardından Yuva Mahallesi'nden başlayan kutlamalara, jandarma, polis ve zabıta ekipleri de Türk bayraklarıyla süsledikleri ekip araçlarıyla konvoy oluşturarak destek verdi.

Bazı sürücüler de kornalarına basarak konvoya katıldı.

Evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkan vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla kutlamalara eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen