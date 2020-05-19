Kırıkkale'de tır üzerinde mehter takımlı "19 Mayıs" coşkusu
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Kırıkkale'de tır üzerinde mehter takımlı "19 Mayıs" coşkusu

Kırıkkale Belediyesi mehter takımı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tır üzerinde mahalleleri gezerek vatandaşların bayramını kutladı.

Kırıkkale'de tır üzerinde mehter takımlı
19.05.2020 01:19 | Son Güncelleme: 19.05.2020 01:19

Kırıkkale Belediyesi mehter takımı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tır üzerinde mahalleleri gezerek vatandaşların bayramını kutladı.

Kırıkkale Belediyesince düzenlenen 19 Mayıs etkinliği kapsamında mehter takımı, tır üzerinde kentteki bütün mahalleleri gezdi.

İftarın ardından Yuva Mahallesi'nden başlayan kutlamalara, araçlarıyla konvoy yapan sürücüler de kornalarına basarak destek verdi.

Evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkan vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla kutlamalara katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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