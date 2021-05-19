Kırıkkale'de TIR dorsesinde mehterli '19 Mayıs' coşkusu
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Kırıkkale'de TIR dorsesinde mehterli '19 Mayıs' coşkusu

Kırıkkale'de TIR dorsesinde mehterli '19 Mayıs' coşkusu
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, TIR dorsesinde mehter takımının konseri ile kutlandı.

KIRIKKALE'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, TIR dorsesinde mehter takımının konseri ile kutlandı.

Kırıkkale Belediyesi bünyesindeki mehter takımı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında TIR dorsesinde konser verdi. Vatandaşlar, kent merkezinde cadde ve sokakları gezen TIR'ın dorsesinde mehter takımının marşları ile bayram coşkusu yaşadı. Vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak şarkılara eşlik etti. 


Kırıkkale'de TIR dorsesinde mehterli '19 Mayıs' coşkusu
Kırıkkale'de TIR dorsesinde mehterli '19 Mayıs' coşkusu
Kırıkkale'de TIR dorsesinde mehterli '19 Mayıs' coşkusu
Kırıkkale'de TIR dorsesinde mehterli '19 Mayıs' coşkusu
Kırıkkale'de TIR dorsesinde mehterli '19 Mayıs' coşkusu
Kırıkkale'de TIR dorsesinde mehterli '19 Mayıs' coşkusu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can

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