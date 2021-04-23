Kırıkkale'de TIR dorsesi üzerinde '23 Nisan' coşkusu
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Kırıkkale'de TIR dorsesi üzerinde '23 Nisan' coşkusu

Kırıkkale'de TIR dorsesi üzerinde '23 Nisan' coşkusu
Demirören Haber Ajansı / Burak CAN - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Mehter Takımı TIR dorsesi üzerinde vatandaşlara konser verdi.

KIRIKKALE'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Mehter Takımı TIR dorsesi üzerinde vatandaşlara konser verdi.

Kırıkkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, pandemi kuralları çerçevesinde kutlandı. Kırıkkale Belediyesi'ne bağlı Mehter Takımı, Türk bayrakları ile donatılan TIR dorsesi üzerinde evlerinde bulunan Kırıkkalelilere bayram coşkusu yaşattı. Vatandaşlar da evlerinin balkon ve pencerelerinden bayraklarla konsere eşlik etti. Bazı vatandaşlar Mehter Takımı'nın geçişi sırasında şarkılara eşlik ederken, o anları cep telefonları kameralarıyla kaydetti. Ayrıca Mehter Takımı'nın bulunduğu TIR'a polis ve jandarma ekipleri de konvoyla destek verdi.

 


Kırıkkale'de TIR dorsesi üzerinde '23 Nisan' coşkusu
Kırıkkale'de TIR dorsesi üzerinde '23 Nisan' coşkusu
Kırıkkale'de TIR dorsesi üzerinde '23 Nisan' coşkusu
Kırıkkale'de TIR dorsesi üzerinde '23 Nisan' coşkusu
Kırıkkale'de TIR dorsesi üzerinde '23 Nisan' coşkusu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

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