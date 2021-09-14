Kırıkkale'de ters yönde seyreden tırın sürücüsüne 1339 lira ceza - Haberler
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Kırıkkale'de ters yönde seyreden tırın sürücüsüne 1339 lira ceza

AA / Halil İbrahim İdik - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de ters yönde seyreden tırın sürücüsüne 1339 lira ceza

Kırıkkale'de Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından ters yönde seyrettiği tespit edilen tırın sürücüsüne 1339 lira ceza uygulandı.

Kırıkkale'de Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından ters yönde seyrettiği tespit edilen tırın sürücüsüne 1339 lira ceza uygulandı.

İ.F. idaresindeki 27 V 0495 plakalı tır, Kaletepe Mahallesi'nden Kırıkkale- Ankara kara yoluna ters yönden girerek Yeni Sanayi kavşağına kadar yaklaşık 2 kilometre ilerledi.

Kavşakta manevra yapıp normal yöne dönen tır, Ankara istikametine ilerledi.

Polis ekipleri tarafından KGYS kameralarından plakası tespit edilen tırın sürücüsüne 1339 lira ceza yazıldı.

Sürücü hakkında ayrıca trafiği tehlikeye attığı gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.

AA / Halil İbrahim İdik - Son Dakika Haberleri
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