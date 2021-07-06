Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca müşterek yapılan çalışmalar sonucunda DEAŞ Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu şahıs yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" ifadesi kullanıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Arazi kavgasında muhtarın 15 yaşındaki çocuğunu pompalıyla öldürdü, ağabeyini de yaraladı
Arazi kavgasında muhtarın 15 yaşındaki çocuğunu pompalıyla öldürdü, ağabeyini de yaraladı
67 yaşındaki adam, sokak ortasında tartıştığı amcasının oğlunu tarafından öldürüldü
67 yaşındaki adam, sokak ortasında tartıştığı amcasının oğlunu tarafından öldürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Zeki Müren Ajda Pekkan Burak Özçivit Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 13:17:39. #1.14#

title