Kırıkkale'de TEMA gönüllüsü öğretmenler fidan dikti
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Kırıkkale'de TEMA gönüllüsü öğretmenler fidan dikti

Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de TEMA gönüllüsü öğretmenler fidan dikti

TEMA Vakfı Kırıkkale İl Temsilciliğince başlatılan "Ağaç Kardeşliği Projesi" kapsamında öğretmenler çam fidanı dikti.

TEMA Vakfı Kırıkkale İl Temsilciliğince başlatılan "Ağaç Kardeşliği Projesi" kapsamında öğretmenler çam fidanı dikti.

Yahşihan ilçesinde bulunan MKEK Ormanı'nda düzenlenen fidan dikim etkinliğine, MKEK Destek Tesisleri Müdürü Turgay Kesici, Orman İşletme Müdürü Atilla Yılmaz, TEMA Vakfı Kırıkkale İl Temsilcisi Mehmet Hilmi Kalkan, öğretmen ve aileleri katıldı.

TEMA Vakfı İl Temsilcisi Kalkan, etkinlikte, okul öncesinden liseye kadar farklı seviyelerdeki doğa etkinliklerinin gönüllü öğretmenlerle okullarda hayata geçirildiğini belirtti.

Projede yer alan öğretmenlerle açık havada tanışma ve fidan dikme etkinliği düzenlediklerini aktaran Kalkan, ilerleyen günlerde dikilen fidanların sulama ve bakımı için tekrar bir araya geleceklerini söyledi.

MKEK Destek Tesisleri Müdürü Kesici de kurum olarak bu tür etkinlikleri desteklediklerini ve memnun kaldıklarını dile getirdi.

Orman İşletme Müdürü Yılmaz ise TEMA Vakfı ve diğer sivil toplum kuruluşlarını her zaman destekleyeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman

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