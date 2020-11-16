Kırıkkale'de tefecilik operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırıkkale'de tefecilik operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

16.11.2020 11:33 | Son Güncelleme: 16.11.2020 11:36
Kırıkkale'de tefecilik operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de tefecilik yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de tefecilik yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tefecilik yaptığı öne sürülen şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan şüphelinin eve ve iş yerinde yapılan aramada suça ilişkin çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik

İlgili Haberler

Son Dakika | PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı
Son Dakika | PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı
Adana'da 9 hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı
Adana'da 9 hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı
DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Kamala Harris Meral Akşener Berat Albayrak Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Teoman İdil Fırat İrem Derici Caner Cindoruk
Spor Şenol Güneş Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu Sebastian Vettel
Daha Fazla Rusya Kamera Vaniköy Formula 1
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de tefecilik operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Kırıkkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 11:41:54. #1.14#
title