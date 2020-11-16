Kırıkkale'de tefecilik operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
16.11.2020 11:33 | Son Güncelleme: 16.11.2020 11:36
Kırıkkale'de tefecilik yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Kırıkkale'de tefecilik yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tefecilik yaptığı öne sürülen şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan şüphelinin eve ve iş yerinde yapılan aramada suça ilişkin çeşitli dokümanlar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik