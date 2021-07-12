Kırıkkale'de "tefeci" operasyonu: 3 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale'de "tefeci" operasyonu: 3 gözaltı

Kırıkkale'de 'tefeci' operasyonu: 3 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de KOM polisi tarafından yapılan tefeci operasyonda 3 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, çok sayıda mühimmat ve dijital materyal ele geçirildi.

Kırıkkale'de KOM polisi tarafından yapılan tefeci operasyonda 3 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, çok sayıda mühimmat ve dijital materyal ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, kentte yapılan eş zamanlı tefeci operasyonda N.C., M.C., S.C. gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramada; 2 tabanca, 1 av tüfeği, 22 fişek, 100 Türk Lirası sahte banknot, 2 uyuşturucu sentetik ecza hapı, icra senedi, çok sayıda senet ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyete götürülen 3 şüpheli hakkında 'tefecilik', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'parada sahtecilik' ve 'ateşli silahlar ve bıçaklar', 'avda ve sporda kullanılan tüfekler' suçundan adli ve idari işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Destici Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin İlyas Tetik Ebru Gündeş Kartal Tibet Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Burak Elmas Metin Oktay Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırıkkale'de "tefeci" operasyonu: 3 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 16:16:28. #1.15#

title