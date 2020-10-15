Tarlada tank mühimmatı bulundu
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Tarlada tank mühimmatı bulundu

15.10.2020 20:27 | Son Güncelleme: 15.10.2020 20:45
Tarlada tank mühimmatı bulundu

Kırıkkale'de çiftçiler tarafından tarlada patlamamış tank mühimmatı bulundu.

Kırıkkale'de çiftçiler tarafından tarlada patlamamış tank mühimmatı bulundu.

Alınan bilgiye göre, Arpalık Çukuru mevkisinde traktörle tarlalarını süren iki çiftçinin kültivatörüne 3 tank mühimmatı takıldı.

Çiftçilerin bildirmesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Bomba imha ekibinin yaptığı incelemede, mühimmatların tanklarda eğitim amaçlı kullanıldığı ve özelliklerini yitirdikleri belirlendi.

Ekipler, mühimmatlara imha etmek üzere el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tarlada tank mühimmatı bulundu
Tarlada tank mühimmatı bulundu
Tarlada tank mühimmatı bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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