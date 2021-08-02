Kırıkkale'de tarlada Hint keneviri ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale'de tarlada Hint keneviri ele geçirildi

Kırıkkale'de tarlada Hint keneviri ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir akrabasının tarlasında Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir akrabasının tarlasında Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Delice İlçe Jandarma ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Taşyazı köyünde akrabasının üzerine tapulu araziye Hint keneviri eken Ç.N'yi (34), gece saatlerinde sulama yapmak için bölgeye geldiği sırada suçüstü yakaladı.

Tarlada ekili halde 45 kök kenevirin yanı sıra 300 gram kubar esrar ve sulamada kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheli Ç.N, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik

Felaketin boyutu gözler önüne serildi! İşte yangından önce ve sonra Marmaris
Felaketin boyutu gözler önüne serildi! İşte yangından önce ve sonra Marmaris
Van'dan art arda kahreden haberler! Hayvanları otlatan 20 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu öldü
Van'dan art arda kahreden haberler! Hayvanları otlatan 20 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu öldü
Dolmuş bekleyen kızı arkadan taciz ettiği iddia edilen kişi çevredekiler tarafından linç edilmek istendi
Dolmuş bekleyen kızı arkadan taciz ettiği iddia edilen kişi çevredekiler tarafından linç edilmek istendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Bülent Turan Mustafa Şentop Ömer Halisdemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Haluk Levent Çağatay Akman Prens William Sevda Erginci
Spor Fatih Terim Burak Elmas Hakan Reçber Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırıkkale'de tarlada Hint keneviri ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 12:57:39. #1.14#

title