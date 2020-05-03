Kırıkkale'de tarım arazileri su altında kaldı
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Kırıkkale'de tarım arazileri su altında kaldı

Kırıkkale'de tarım arazileri su altında kaldı
03.05.2020 13:03 | Son Güncelleme: 03.05.2020 13:03

KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesine bağlı Hıdırşeyh köyünde, etkili olan sağanak, tarım arazilerinde zarara yol açtı.

KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesine bağlı Hıdırşeyh köyünde, etkili olan sağanak, tarım arazilerinde zarara yol açtı. Köy muhtarı Haydar Akçan, "Can kaybının olmaması en büyük sevincimiz" dedi.

Balışeyh'e bağlı Hıdırşeyh köyünde dün akşam sağanak etkili oldu. Dağdan gelerek dere yatağını aşan sel suları köye ulaştı. Ay çekirdeği, mısır ve nohut gibi ürünlerin ekili olduğu tarım arazileri sular altında kaldı. Sabahın erken saatlerinde arazilerine giden köylüler, gördükleri manzara ile üzüntü yaşadı. Köy muhtarı Haydar Akçan, yağmur aniden bastırdığını söyleyerek, "Köyümüzde hiçbir evimiz zarar görmedi, ancak dere yatağının yanında bulunan tarım arazilerimizde zarar oldu. İnşallah bu zararı en kısa zamanda atlatırız. Zararın az olması ve can kaybının olmaması en büyük sevincimiz" dedi. Öte yandan, tarım arazilerinde oluşan zararın tespiti için çalışma başlatılacağı öğrenildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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