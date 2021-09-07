Kırıkkale'de tarihi eser niteliğinde 4 sikke geçirildi
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Kırıkkale'de tarihi eser niteliğinde 4 sikke geçirildi

Kırıkkale'de tarihi eser niteliğinde 4 sikke geçirildi
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 sikke ele geçirildi.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kentteki bir otelde konaklayan şüphelinin Roma dönemine ait gümüş sikke bulundurduğu ve satacağı bilgisine ulaştı.

Adli makamlardan alınan arama kararıyla şüphelinin kaldığı otel odasında arama yapan ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 sikke ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Sikkelere, Ankara Müze Müdürlüğüne gönderilmek üzere el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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