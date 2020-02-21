Kırıkkale'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

21.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:22

Kırıkkale'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları bilgisi üzerine G.K. ve Z.K'yi gözaltına alan ekipler, Z.K'nin üzerinde ve evinde yapılan aramada, 8 parça tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke, farklı boyutlarda 20 parça insan figürü ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapılan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

Kaynak: AA