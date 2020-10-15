Kırıkkale'de "TAMP Kırıkkale Yerel Düzey Masabaşı Tatbikatı"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırıkkale'de "TAMP Kırıkkale Yerel Düzey Masabaşı Tatbikatı"

15.10.2020 15:51 | Son Güncelleme: 15.10.2020 15:54
Kırıkkale'de

Kırıkkale'de "TAMP-Kırıkkale Yerel Düzey Masabaşı 2020 Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Kırıkkale'de "TAMP-Kırıkkale Yerel Düzey Masabaşı 2020 Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) gereğince İl Afet ve Acil Durumlar Müdürlüğünce düzenlenen "TAMP-Kırıkkale Yerel Düzey Masabaşı Tatbikatı" merkez üstü Bahşılı ilçesi Yeşilköy Mahallesi olan ve 5.3 büyüklüğünde gerçekleştiği varsayılan bir deprem afeti baz alınarak yapıldı. Tatbikatta, İl Afet Müdahale Planı ana çözüm ortağı tüm kurum ve kuruluşların aynı sistem üzerinden haberleşmesine ve süreçleri yönetmesine imkan sağlayan Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) yazılımı kullanıldı.

Tatbikatın, afet ve acil durumlara müdahale süreçlerini, etkin ve etkili müdahale için gerekli olan çalışma grup teşkilini, ekipman ve insan kaynakları kapasitesini görmek için düzenlendiğini aktaran Vali Yunus Sezer, "Tatbikatın amacı, il afet müdahale planı içerisinde yer alan, 26 yerel düzey çalışma grubu planlarından sorumlu ana ve destek çözüm ortaklarının görev ve sorumluluklarını, çalışma gruplarının diğer çalışma gruplarıyla olan ilişkilerini güçlendirmesini sağlamaktır. Düzenlenen bu tatbikatlarla ihtiyaç duyulabilecek kapasiteyi ve sistemin çalışmasında meydana gelebilecek eksiklikleri tespit etme imkanı bulabiliyoruz" dedi.

Vali Sezer, tatbikatın ardından aynı binada bulunan 112 Acil Çağrı Merkezinde de incelemelerde bulundu. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde gerçekleştirilen tatbikata, Vali Sezer'in yanı sıra, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Vali Yardımcısı Yasin Özcan ve ilgili kurum müdürleri katıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de 'TAMP Kırıkkale Yerel Düzey Masabaşı Tatbikatı'
Kırıkkale'de 'TAMP Kırıkkale Yerel Düzey Masabaşı Tatbikatı'
Kırıkkale'de 'TAMP Kırıkkale Yerel Düzey Masabaşı Tatbikatı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Ersin Tatar Süleyman Soylu Engin Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Hadise Merve Boluğur Caner Cindoruk
Spor Falcao Erol Bulut Fatih Terim Şenol Güneş Metin Oktay
Daha Fazla Kız Bursa İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de "TAMP Kırıkkale Yerel Düzey Masabaşı Tatbikatı" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 15:55:36. #1.14#
title