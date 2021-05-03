Kırıkkale'de "tam kapanma"yı ihlal edenler için "şok denetim" uygulaması

Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"nın ihlal edilmemesi amacıyla "şok denetim" yapılıyor.

Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"nın ihlal edilmemesi amacıyla "şok denetim" yapılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, tam kapanmanın daha sağlıklı uygulanabilmesi amacıyla gün içerisinde belirledikleri mahalle ve caddelerde 30 dakikalık şok denetim gerçekleştiriyor.

Denetimlerde, izin belgeleri ve HES kodu sorgulaması yapan ekipler, kuralları ihlal edenler hakkında idari para cezası uyguluyor.

Ekipler, Yenimahalle'de gerçekleştirilen denetimde izin belgesi olmadan dışarıya çıkan 3 kişiye 4 bin 50'şer lira para cezası verdi.

Ceza kesilen vatandaşlar, ekiplere tepki gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen