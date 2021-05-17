Kırıkkale'de tam kapanma sürecinde kurallara uymayan 112 kişiye para cezası kesildi
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Kırıkkale'de tam kapanma sürecinde kurallara uymayan 112 kişiye para cezası kesildi

Kırıkkale'de tam kapanma sürecinde kurallara uymayan 112 kişiye para cezası kesildi
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde, kurallara uymadığı belirlenen 112 kişiye 213 bin 214 lira ceza uygulandı.

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde, kurallara uymadığı belirlenen 112 kişiye 213 bin 214 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde tam kapanma sürecinde 1130 ekip ve 3 bin 896 personel, 1130 uygulama noktasında denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde 16 bin 117 kişi ve 9 bin 261 araç sorgulandı, aranan 42 kişi yakalandı, 321 araca 160 bin 909 lira trafik cezası uygulandı.

Uygulamalarda Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 112 kişiye de 213 bin 214 lira idari ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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