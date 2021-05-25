Kırıkkale'de tabancayla vurulan çocuk hayatını kaybetti
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Kırıkkale'de tabancayla vurulan çocuk hayatını kaybetti

Kırıkkale'de tabancayla vurulan çocuk hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan 16 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan 16 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, merkeze bağlı Pazarcık köyünde muhtarlık binası önünde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen M.Ö. ile H.C. (16) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö, tabancayla H.C'ye ateş etti.

Tabanca seslerini duyan köylülerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde H.C'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuğun cenazesi, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna gönderildi.

Jandarma ekiplerince olayda kullandığı tabancayla gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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