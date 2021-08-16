Kırıkkale'de tabancayla oynayan kişi başından ağır yaralandı
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Kırıkkale'de tabancayla oynayan kişi başından ağır yaralandı

Kırıkkale'de tabancayla oynayan kişi başından ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de otomobilin içerisinde tabancayla oynadığı sırada başından vurulan kişi ağır yaralandı.

Kırıkkale'de otomobilin içerisinde tabancayla oynadığı sırada başından vurulan kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, S.U. arkadaşları H.K. ve H.Ö. ile Yenimahalle'de otomobil içerisinde alkol aldığı sırada, üzerinde taşıdığı tabanca ile oynamaya başladı.

Bu sırada tabancanın ateş alması sonucu başından ağır yaralanan S.U, arkadaşları tarafından araçla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

S.U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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