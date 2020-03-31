Kırıkkale'de sürücü ve yolculara "Kovid-19" cezası
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Kırıkkale'de sürücü ve yolculara "Kovid-19" cezası

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kurallara uymayan sürücü ve yolculara ceza yazıldı.

31.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:15
Kırıkkale'de sürücü ve yolculara

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kurallara uymayan sürücü ve yolculara ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında, salgının yayılmasını engellemek, taşıyıcı durumda olanları ve seyahat izin belgesiz yolculuk yapanları tespit etmek amacıyla denetim yaptı.

Ekipler tarafından sürücü ve yolcuların sağlık durumlarını tespit etmek amacıyla ateş ölçümünün de yapıldığı uygulamada, İstanbul'dan Van'a giden bir minibüs sürücüsü ile araçtaki 5 yolcuya Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi kapsamında "verilen emre aykırı hareket" suçundan 393'er lira, araç sahibine de "yetki belgesiz taşımacılık" suçundan 2 bin 174 lira para cezası yazıldı.

Öte yandan Ankara'dan Yozgat'a giden minibüs sürücüsüne de terminal çıkışı olmadığı için 1083 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Beydoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 43 ilin geçiş noktasında yer alan Kırıkkale'de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında jandarma ve sağlık ekipleriyle birlikte vatandaşların daha mutlu şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Uygulamada, sürücü ve yolcuların sağlık durumlarını tespit etmek amacıyla ateş ölçümlerinin yapıldığını aktaran Beydoğan, "Ayrıca seyahat izin belgesi almadan şehirler arası yolculuk yapanlara gerekli yasal işlemler uygulanmaktadır. Bu kapsamda, İstanbul'dan Van'a giden bir minibüse işlem yapmak durumunda kaldık. Lütfen bu yollara girmeyin. Bizler sizin sağlığınız için bu tedbirleri uyguluyoruz. Biz sizler için sokaktayız, lütfen sizler evlerinizde kalın." diye konuştu.

Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz da uygulama noktasında gelerek, ekiplerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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