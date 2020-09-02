Kırıkkale'de su tüketimi Kovid-19 sürecinde yüzde 50 arttı
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Kırıkkale'de su tüketimi Kovid-19 sürecinde yüzde 50 arttı

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde su tüketiminin önceki yıllara göre yüzde 50'nin üzerinde artış gösterdiği bildirildi.

Kırıkkale'de su tüketimi Kovid-19 sürecinde yüzde 50 arttı
02.09.2020 13:43 | Son Güncelleme: 02.09.2020 13:43

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde su tüketiminin önceki yıllara göre yüzde 50'nin üzerinde artış gösterdiği bildirildi.

Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamada, su ve kanalizasyon ekiplerinin 7 gün 24 saat şebeke hattında oluşan arızalara hızla müdahale ederek patlakları giderdiği belirtildi.

Kovid-19'dan etkilenen ekiplere takviye yapılarak arızalara daha etkin müdahale edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zor şartlar altında çalışan ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Her yıl yaz aylarında artan su tüketimine bu yıl koronavirüs salgını da etki etti. Önceki yıllara göre bu yıl yaz aylarında Kırıkkale merkezde su tüketiminde yüzde 50'nin üzerinde artış yaşandı. Su tüketiminde yaşanan artış içme suyu şebekelerinde de zaman zaman patlaklara neden oluyor. Basıncın yükselmesi nedeniyle borularda meydana gelen patlaklara Kırıkkale Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekiplerimiz aralıksız müdahale ediyor. Bir taraftan arızaları gideren ekipler şebekede eskimiş ve yıpranmış durumundaki boruları da yenileyerek vatandaşlara daha sağlıklı hizmet sunma gayreti sergiliyor."

Açıklamada, su arıza birimi gece ekibinden oluşan 15 kişiden bir çalışanın testinin pozitif çıkması nedeniyle tüm ekibin karantinaya altına alındığı ve dış birimlerden su arıza birimine takviye yapılarak çalışmalara devam edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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