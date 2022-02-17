Kırıkkale'de su tüketim bedelindeki KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü - Haberler
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Kırıkkale'de su tüketim bedelindeki KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kırıkkale'de su tüketim bedelindeki KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü

Kırıkkale'de su abonelerinden alınan KDV oranı, yüzde 7 indirim yapılarak yüzde 1'e düşürüldü.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de su abonelerinden alınan KDV oranı, yüzde 7 indirim yapılarak yüzde 1'e düşürüldü.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, su aboneliğine yönelik yapılan vergi indirimi kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Saygılı yaptığı paylaşımda, "Enflasyonla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı KDV indirimini şebeke suyumuzda da uyguluyoruz. Su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirdik. Kırıkkale'mize hayırlı olsun" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Vergi, su, Yerel, Haberler

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