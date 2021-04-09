Kırıkkale'de su sayacı ve hurda malzeme çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
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Kırıkkale'de su sayacı ve hurda malzeme çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de su sayacı ve hurda malzeme çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de apartmandan su sayacı ve iş yerinden hurda malzemeleri çaldıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

Kırıkkale'de apartmandan su sayacı ve iş yerinden hurda malzemeleri çaldıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Gürler Mahallesi'ndeki bir apartmandan 5 su sayacı ve Sanayi Mahallesi'ndeki bir iş yerinden hurda malzeme çalınması üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaptıkları araştırmalarda şüphelilerin B.Y, E.C. ve M.H.C. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıları kent merkezinde gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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