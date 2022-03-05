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KIRIKKALE - Su kuyusuna düşen kişi öldü

AA, Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de kömürlükteki su kuyusuna düşen kişi hayatını kaybetti.

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Kırıkkale'de kömürlükteki su kuyusuna düşen kişi hayatını kaybetti.

Karşıyaka Mahallesi 2293. Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Sıddık Ö'den (72) haber alamayan oğlu, eve gittiğinde babasının kömürlükteki su kuyusuna düştüğünü gördü.

Oğlunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Sıddık Ö'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sıddık Ö'nün cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

KIRIKKALE - Su kuyusuna düşen kişi öldü

KIRIKKALE - Su kuyusuna düşen kişi öldü

KIRIKKALE - Su kuyusuna düşen kişi öldü

KIRIKKALE - Su kuyusuna düşen kişi öldü

KIRIKKALE - Su kuyusuna düşen kişi öldü

KIRIKKALE - Su kuyusuna düşen kişi öldü

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Karşıyaka, Kırıkkale, su, Güncel, Haberler

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