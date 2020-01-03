Kırıkkale'de su kanalına düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı

03.01.2020 11:36 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:36

Kırıkkale'de otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Hidayet Aydın'ın kullandığı 19 LL 825 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 45. kilometresinde yol kenarındaki su kanalına düştü.

Kazada Muratcan (10) ve Şahide Aydın (39) ile Ramazan (28), Caner (11) ve Neslihan Buran (41) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA