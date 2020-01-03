Kırıkkale'de su kanalına düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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Kırıkkale'de su kanalına düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

03.01.2020 11:36 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:36
Kırıkkale'de su kanalına düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı

'de otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Hidayet 'ın kullandığı 19 LL 825 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 45. kilometresinde yol kenarındaki su kanalına düştü.

Kazada Muratcan (10) ve Şahide Aydın (39) ile Ramazan (28), Caner (11) ve Neslihan Buran (41) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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