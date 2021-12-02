KIRIKKALE - Su kanalına düşen dolmuşun sürücüsü yaralandı - Haberler
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KIRIKKALE - Su kanalına düşen dolmuşun sürücüsü yaralandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de dolmuşun su kanalına düşmesi sonucu sürücü yaralandı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de dolmuşun su kanalına düşmesi sonucu sürücü yaralandı.

Ali P. idaresindeki 71 M 0115 plakalı dolmuş, Bahçelievler Mahallesi Cevdet Ocak Caddesi'nde yol kenarındaki su kanalına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, ekiplerce çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza sırasında dolmuşta bulunan 2 yolcunun yara almadan kurtuldukları öğrenildi.

KIRIKKALE - Su kanalına düşen dolmuşun sürücüsü yaralandı

KIRIKKALE - Su kanalına düşen dolmuşun sürücüsü yaralandı

KIRIKKALE - Su kanalına düşen dolmuşun sürücüsü yaralandı

KIRIKKALE - Su kanalına düşen dolmuşun sürücüsü yaralandı

KIRIKKALE - Su kanalına düşen dolmuşun sürücüsü yaralandı

KIRIKKALE - Su kanalına düşen dolmuşun sürücüsü yaralandı

KIRIKKALE - Su kanalına düşen dolmuşun sürücüsü yaralandı

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AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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