Kırıkkale'de spor salonu bitişiğindeki kalorifer kazanı patladı
Haberler » Güncel » Kırıkkale'de spor salonu bitişiğindeki kalorifer kazanı patladı - Haber

Kırıkkale'de spor salonu bitişiğindeki kalorifer kazanı patladı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde bir okuldaki spor salonunun bitişiğinde bulunan kalorifer kazanının patlaması sonucu hasar oluştu.

07.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:24
Kırıkkale'de spor salonu bitişiğindeki kalorifer kazanı patladı

'nin ilçesinde bir okuldaki salonunun bitişiğinde bulunan kalorifer kazanının patlaması sonucu hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Hoca Ahmet Yesevi Mahalesi'nde bulunan Karakeçili Çok Programlı 'nin spor salonu bitişiğinde bulunan kalorifer dairesinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada, kalorifer dairesi yıkıldı, okul ve spor salonunda hasar oluşmadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ve itfaiye ekipleri, öğrencilerin okulda bulunmadığı sırada yaşanan patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklanmış olabileceğini değerlendirdi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler