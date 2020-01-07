Kırıkkale'de spor salonu bitişiğindeki kalorifer kazanı patladı

07.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:24

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde bir okuldaki spor salonunun bitişiğinde bulunan kalorifer kazanının patlaması sonucu hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Hoca Ahmet Yesevi Mahalesi'nde bulunan Karakeçili Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin spor salonu bitişiğinde bulunan kalorifer dairesinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada, kalorifer dairesi yıkıldı, okul ve spor salonunda hasar oluşmadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ve itfaiye ekipleri, öğrencilerin okulda bulunmadığı sırada yaşanan patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklanmış olabileceğini değerlendirdi.

Kaynak: AA