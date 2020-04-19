Kırıkkale'de sosyal mesafe kuralını çiğneyen 18 kişiye 56 bin lira ceza
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Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Güncel

Kırıkkale'de sosyal mesafe kuralını çiğneyen 18 kişiye 56 bin lira ceza

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "sosyal mesafe" kuralına uymayan 18 kişiye 56 bin 700 lira para cezası uygulandı.

19.04.2020 00:14 | Son Güncelleme: 19.04.2020 00:14
Kırıkkale'de sosyal mesafe kuralını çiğneyen 18 kişiye 56 bin lira ceza

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "sosyal mesafe" kuralına uymayan 18 kişiye 56 bin 700 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Caddesi'ndeki bir dernek binasında oyun oynandığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda, aynı mekanda bulunan 18 kişiye Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket etmekten 3 bin 150'şer liradan toplam 56 bin 700 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA

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