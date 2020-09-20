Kırıkkale'de sosyal mesafe kuralına uymayan kahvehane müşterileri hakkında tutanak tutuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırıkkale'de sosyal mesafe kuralına uymayan kahvehane müşterileri hakkında tutanak tutuldu

Kırıkkale'de kahvehanede bulunan 12 kişi hakkında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "sosyal mesafe kuralına uymadıkları" gerekçesiyle tutanak tutuldu.

Kırıkkale'de sosyal mesafe kuralına uymayan kahvehane müşterileri hakkında tutanak tutuldu
20.09.2020 01:09 | Son Güncelleme: 20.09.2020 01:12

Kırıkkale'de kahvehanede bulunan 12 kişi hakkında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "sosyal mesafe kuralına uymadıkları" gerekçesiyle tutanak tutuldu.

Alınan bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda, kahvehanedeki 12 kişiden 5'inin oyun oynadığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen 12 kişi hakkında Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları kapsamında "sosyal mesafe kuralına uymadıkları" gerekçesiyle tutanak tutuldu.

Ayrıca oyun oynayan 5 kişiye, Kabahatler Kanunu gereği 1250'şer liradan toplam 6 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Muhammet Fatih Gökmen
Muhammet Fatih Gökmen
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Halife Hafter Fahrettin Koca Adnan Menderes Mustafa Destici
Magazin Halil Sezai Kemal Ayvaz Fahriye Evcen Serenay Sarıkaya
Spor Adem Büyük Tamer Tuna Eddie Newton Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Adana Bursa İzmit Rusya
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de sosyal mesafe kuralına uymayan kahvehane müşterileri hakkında tutanak tutuldu - Kırıkkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.9.2020 01:12:28. #1.15#
title