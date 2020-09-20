Sosyal mesafe kuralına uymayan kahvehane müşterileri hakkında tutanak tutuldu
Kırıkkale'de kahvehanede bulunan 12 kişi hakkında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "sosyal mesafe kuralına uymadıkları" gerekçesiyle tutanak tutuldu.
20.09.2020 00:35 | Son Güncelleme: 20.09.2020 00:56
Kırıkkale'de kahvehanede bulunan 12 kişi hakkında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "sosyal mesafe kuralına uymadıkları" gerekçesiyle tutanak tutuldu.
Alınan bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri operasyon düzenledi.
Operasyonda, kahvehanedeki 12 kişiden 5'inin oyun oynadığı tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen 12 kişi hakkında Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları kapsamında "sosyal mesafe kuralına uymadıkları" gerekçesiyle tutanak tutuldu.
Ayrıca oyun oynayan 5 kişiye, Kabahatler Kanunu gereği 1250'şer liradan toplam 6 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA