Kırıkkale'de sopayla başına vurduğu kişiyi öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale'de sopayla başına vurduğu kişiyi öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de sopayla başına vurduğu kişiyi öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde çıkan kavgada başına sopayla vurduğu kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde çıkan kavgada başına sopayla vurduğu kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hamzalı köyünde çıkan kavgada M.P'nin (58) başına sopayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan N.Y'nin (50) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hamzalı köyünde 28 Mart'ta aralarında husumet bulunanlar arasında çıkan kavgada N.Y. tarafından sopayla başına vurulan M.P. hayatını kaybetmiş, şüpheli evinde gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Hayati Yazıcı Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Türkan Şoray Merve Dizdar Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Mesut Bakkal Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de sopayla başına vurduğu kişiyi öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 12:01:01. #1.15#
title