Kırıkkale'de sokaklar boş kaldı
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Kırıkkale'de sokaklar boş kaldı

12.12.2020 11:44 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:48

Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentin önemli noktalarından Cumhuriyet Meydanı, Millet ve Alparslan Türkeş Bulvarı ile Zafer ve Cumhuriyet caddelerinde ıssızlaştı.

Polis ekipleri de kısıtlama süresince belirlenen kontrol noktaları, ana caddeler ile meydanlarda denetim ve uygulamalar gerçekleştiriyor.

Kırıkkale'de sokaklar boş kaldı
Kırıkkale'de sokaklar boş kaldı
Kırıkkale'de sokaklar boş kaldı
Kırıkkale'de sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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