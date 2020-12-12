Kırıkkale'de sokaklar boş kaldı

Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentin önemli noktalarından Cumhuriyet Meydanı, Millet ve Alparslan Türkeş Bulvarı ile Zafer ve Cumhuriyet caddelerinde ıssızlaştı.

Polis ekipleri de kısıtlama süresince belirlenen kontrol noktaları, ana caddeler ile meydanlarda denetim ve uygulamalar gerçekleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen