Kırıkkale'de sokak köpeklerinin saldırdığı su samuru tedavi edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırıkkale'de sokak köpeklerinin saldırdığı su samuru tedavi edildi

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
 - Güncelleme:
Kırıkkale'de sokak köpeklerinin saldırdığı su samuru tedavi edildi

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, Kızılırmak kıyısında sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan su samuru, tedavisinin ardından tekrar ırmağa bırakıldı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, Kızılırmak kıyısında sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan su samuru, tedavisinin ardından tekrar ırmağa bırakıldı.

Yahşihan Kalecik sınırı Kızılırmak kıyısında bir su samuruna köpeklerin saldırdığını gören Sami Saltık, hayvanı kurtardı.

Su samurunu tedavisi için Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesine götüren Saltık, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine de bildirdi.

Ekipler, su samurunu tedavisinin ardından tekrar ırmağa bıraktı.

Kırıkkale'de sokak köpeklerinin saldırdığı su samuru tedavi edildi

Kırıkkale'de sokak köpeklerinin saldırdığı su samuru tedavi edildi

Kırıkkale'de sokak köpeklerinin saldırdığı su samuru tedavi edildi

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kırıkkale, Saltık, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title