Kırıkkale'de sokak köpekleri iki keçiyi telef etti Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 2 keçi telef oldu.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 2 keçi telef oldu. İlçeye bağlı Hüseyin Onbaşı Mahallesi'nde yaşayan Osman Şimşek, dün akşam saatlerinde 2 keçisini bahçesine bağladıktan sonra uyudu. Sabah saatlerinde köpek havlamasıyla uyanan Şimşek, çok sayıda sokak köpeğinin keçilerine saldırdığını görünce uzaklaştırmak istedi. Çabasına rağmen sokak köpeklerini bahçeden uzaklaştıramayan Şimşek'in keçileri telef oldu. Şimşek, mahallelerinde çok sayıda sokak köpeğinin dolaştığını ve bundan rahatsız olduğunu belirterek, bu soruna çözüm bulunmasını istedi. Kaynak: AA