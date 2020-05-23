Kırıkkale'de sokak hayvanları beslendi
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Kırıkkale'de sokak hayvanları beslendi

Tüm yurtta olduğu gibi Kırıkkale'de de arife günü ve Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanacak sokak hayvanları beslendi.

Kırıkkale'de sokak hayvanları beslendi
23.05.2020 16:26 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:29

Tüm yurtta olduğu gibi Kırıkkale'de de arife günü ve Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanacak sokak hayvanları beslendi.

Korana virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 4 gün boyunca tüm yurtta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kırıkkale Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü, sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ve korona virüs tedbirleri kapsamında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteğini sürdürüyor. Kırıkkale'nin park, bahçe, barınak ve doğal yaşam ortamlarında yaşayan sokak hayvanlarının gıda sıkıntısı çekmemesi için Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın talimatıyla mama desteği artırıldı.

"Can dostlarımızı unutmuyoruz"

Sokak hayvanlarının beslenme noktalarındaki bakım ve beslenmelerine katılan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı "Kırıkkale Belediye Başkanlığı olarak sokakta yaşayan sevimli dostlarımıza her zaman mama desteğimizi sürdürüyoruz. Onların bakımlarını barınaklarımızda gerçekleştiriyoruz. Şehrimizde ilk defa 4 gün süreli sokağa çıkma yasağı uygulanacak olması nedeniyle beslenemeyen hayvanlarımızı ihmal etmeyeceğiz. Bu dönemde ekiplerimiz tüm sevimli dostlarımıza su ve mama takviyesini artırarak devam ettirecek. Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca hava sıcaklıkları da can dostlarımızı etkileyecek. Onların beslenmelerine kapılarımızın önüne koyacağımız bir kap yem ve bir kap su ile katkı sağlayalım" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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