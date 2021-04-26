Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 14 kişiye 34 bin 946 lira ceza kesildi
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Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 14 kişiye 34 bin 946 lira ceza kesildi

Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 14 kişiye 34 bin 946 lira ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 14 kişiye 34 bin 946 lira ceza uygulandı.

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 14 kişiye 34 bin 946 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 22-26 Nisan arasındaki sokağa çıkma kısıtlamasında il genelinde 322 ekip ve 1106 personel, 313 uygulama noktasında denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, kısıtlamayı ihlalden 14 kişiye 34 bin 946 lira idari ceza kesildi.

Ayrıca, denetimlerde 4 bin 516 kişi ve 1890 araç sorgulandı, aranan 11 kişi yakalandı, 43 araca 37 bin 481 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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