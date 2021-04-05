Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 23 kişiye 49 bin 117 lira ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 23 kişiye 49 bin 117 lira ceza kesildi

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 23 kişiye 49 bin 117 lira ceza kesildi

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 23 kişiye para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 23 kişiye para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2-5 Nisan arasındaki sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında il genelinde 315 ekip ve 1093 personel, 307 uygulama noktasında denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, kısıtlamayı ihlalden 23 kişiye 49 bin 117 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca, denetimlerde 5 bin 953 kişi ve 2 bin 449 araç sorgulandı, aranan 19 kişi yakalandı, 123 araca da 65 bin 544 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Caner Cindoruk Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Fatih Terim Şenol Güneş Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abdullah Avcı Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 23 kişiye 49 bin 117 lira ceza kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 13:10:01. #1.14#
title