Son dakika haberleri | KIRIKKALE - Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | KIRIKKALE - Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelindeki denetimler sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelindeki denetimler sürüyor.

Kırıkkale'de cuma günü saat 21.00'de başlayıp 12 Nisan Pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, polis ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, kentin farklı bölgelerinde oluşturulan kontrol noktalarında denetim gerçekleştiriyor.

Ekipler, kent merkezindeki denetimlerde sürücülerin izin belgelerini kontrol ederek HES kodu ve GBT sorgusu yapıyor.

Maske takmayan sürücü ve yolcuları da uyaran ekipler, kurallara uymayanlar hakkında tutanak hazırlıyor.

Öte yandan, ulaşımda çok sayıda ille kara yolu bağlantısı bulunan Kırıkkale'de, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında da Kovid-19 denetimleri gerçekleştiriliyor.

Son dakika haberleri | KIRIKKALE - Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor
Son dakika haberleri | KIRIKKALE - Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor
Son dakika haberleri | KIRIKKALE - Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor
Son dakika haberleri | KIRIKKALE - Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mansur Yavaş Mario Draghi Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Dilan Çıtak Hande Erçel Demet Akalın
Spor Diego Mesut Özil Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | KIRIKKALE - Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 00:32:41. #1.16#
title