Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor

Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler devam ediyor.

Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, ana caddelerde ve belirlenen yerlerde denetim gerçekleştiriyor.

Vali Yardımcısı Ender Faruk Uzunoğlu da polis ve salgın denetim ekiplerinin Alparslan Türkeş Bulvarı Çocuk Şube Müdürlüğü yanında gerçekleştirdiği denetimlere katıldı.

Uzunoğlu ve ekipler, durdurulan araç sürücüleri ile yolcuların izin belgelerini kontrol ederek, HES kodu sorgulaması gerçekleştirdi.

Denetimde, kısıtlamayı ihlal edenlere idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen