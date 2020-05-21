Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlaması toplantısı Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında, arife gününden başlayarak Ramazan Bayramının son gününe dek sürecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla alakalı bir toplantı gerçekleştirildi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında, arife gününden başlayarak Ramazan Bayramının son gününe dek sürecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla alakalı bir toplantı gerçekleştirildi.

Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Vali Sezer başkanlığında, Valilik Makam Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile vali yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin katıldığı toplantıya; kaymakamlar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanı ile Hacılar Belediye Başkanı da video konferans yöntemiyle katıldı.

Toplantıda, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı tarihlerde alınacak tedbirler görüşüldü. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA