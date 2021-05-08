Kırıkkale'de 'şok denetim' uygulamasında 51 kişiye 198 bin 450 TL ceza
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Kırıkkale'de 'şok denetim' uygulamasında 51 kişiye 198 bin 450 TL ceza

Kırıkkale'de 'şok denetim' uygulamasında 51 kişiye 198 bin 450 TL ceza
Demirören Haber Ajansı / Burak CAN - Haberler | Yerel

KIRIKKALE'de, tam kapanma kapsamında il genelinde yapılan 'şok denetim' uygulamasında 51 kişiye 198 bin 450 TL ceza kesildi.

KIRIKKALE'de, tam kapanma kapsamında il genelinde yapılan 'şok denetim' uygulamasında 51 kişiye 198 bin 450 TL ceza kesildi.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde 'şok denetim' uygulaması kapsamında, polis ve İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince ortak denetim yapıldı. Kentin farklı cadde ve sokaklarında gün boyu yapılan denetimlerde HES kodu ve izin belgeleri kontrol edildi. İzin belgeleri olmayan 51 kişiye 198 bin 450 TL para cezası kesildi.


Kırıkkale'de 'şok denetim' uygulamasında 51 kişiye 198 bin 450 TL ceza
Kırıkkale'de 'şok denetim' uygulamasında 51 kişiye 198 bin 450 TL ceza
Kırıkkale'de 'şok denetim' uygulamasında 51 kişiye 198 bin 450 TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

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