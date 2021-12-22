Kırıkkale'de sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift tedavi altına alındı - Haberler
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Kırıkkale'de sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift tedavi altına alındı

Kırıkkale'de sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift tedavi altına alındı
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen karı koca hastaneye kaldırıldı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen karı koca hastaneye kaldırıldı.

Altıntaş Mahallesin'de ikamet eden yaşlı çiftin evlerinde sobadan sızan gazdan etkilendiği ihbarı üzerine, eve sağlık ekibi sevk edildi.

Karbonmonoksit gazından etkilendikleri belirlenen Duran (71) ve Fadime Atak (71), ambulansla Keskin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalelerinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Atak çiftinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kırıkkale'de sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift tedavi altına alındı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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