Kırıkkale'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı - Haberler
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Kırıkkale'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı

Kırıkkale'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

MERİÇ, EDİRNE (AA) - Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Etiler Mahallesi Karacalı Caddesi'ndeki müstakil bir evde ikamet eden ailenin sobadan sızan gazdan etkilendiği ihbarı üzerine, eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Banyoda bulunan sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendikleri belirlenen Mustafa (55), Emine (49) ve Özge Meriç (27) ile Şeyda Bostancı (37), ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alınan Emine Meriç'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

Kırıkkale, Etiler, Meriç, Polis, Güncel, Haber

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